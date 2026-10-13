Rescatan en Escobedo a 'Bruno', denuncian maltrato animal

Tras una valoración médica exhaustiva que incluyó la toma de radiografías, los especialistas confirmaron la gravedad de las lesiones en sus extremidades

La Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo rescató a “Bruno”, un perro de año y medio que sufrió fracturas en sus dos patas delanteras tras ser agredido presuntamente con un palo por su propio dueño. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Laguna de Chairel, en la colonia Hacienda La Providencia, y ya son investigados por las autoridades estatales.

Un reporte ciudadano permitió el rescate de Bruno

La titular de la dependencia municipal, Wendy Rugerio, informó que el rescate se concretó la madrugada de este lunes gracias a un reporte ciudadano anónimo.

Personal de la corporación acudió de inmediato al sitio para asegurar al canino, salvaguardar su integridad y trasladarlo de urgencia a las instalaciones de la clínica veterinaria municipal para recibir primeros auxilios.

El perro requiere una cirugía ortopédica urgente

Tras una valoración médica exhaustiva que incluyó la toma de radiografías, los especialistas confirmaron la gravedad de las lesiones en sus extremidades.

Las autoridades detallaron que “Bruno” requerirá una cirugía ortopédica urgente para corregir las fracturas; por el momento, el paciente se encuentra bajo observación permanente, con administración de analgésicos para controlar el dolor y un tratamiento adicional para erradicar ectoparásitos que presentaba a su ingreso.

Presentan denuncia penal por maltrato animal

Como parte del protocolo de cero tolerancia al maltrato animal en el municipio, Rugerio confirmó que ya se presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Con este recurso legal se busca que los agentes ministeriales realicen las indagatorias en el domicilio señalado y finquen las responsabilidades penales contra quien resulte responsable por los delitos de crueldad y violencia física contra los animales.

Por instrucciones de la administración municipal de Escobedo, la Dirección de Protección y Bienestar Animal dará un seguimiento puntual al proceso clínico y legal del caso.