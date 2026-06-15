Rescatan dos cuerpos tras accidente de cuatrimoto en Montemorelos

Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el camino principal mediante maniobras especializadas de rescate con cuerdas.

Luego de más de 23 horas de intensas labores de búsqueda y rescate, elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron recuperar los cuerpos de dos personas que perdieron la vida tras sufrir un accidente en cuatrimoto en una zona de difícil acceso del municipio de Montemorelos.



El incidente fue reportado la tarde del sábado 13 de junio sobre el camino a La Trinidad, donde una cuatrimoto se precipitó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad.



Ante las complicadas condiciones del terreno, personal de Protección Civil realizó un sobrevuelo con drones para ubicar el vehículo accidentado. Una vez localizado, se solicitó el apoyo del helicóptero de la corporación, desde el cual fueron insertados cuatro rescatistas mediante la técnica de línea larga para acceder al sitio.



En el lugar se llevó a cabo la recuperación del cuerpo de un hombre identificado como César Aguirre, así como el de una mujer no identificada, de aproximadamente 25 años de edad.



Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el camino principal mediante maniobras especializadas de rescate con cuerdas.



De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las víctimas eran originarias de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y presuntamente habían rentado la cuatrimoto en la que ocurrió el accidente.



Una vez concluidas las labores de extracción, los cuerpos fueron entregados a personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.