Rescatan cuerpos de auxilio a dos hombres de fuerte corriente

Autoridades implementaron cierres preventivos en diversos puntos del municipio debido a la acumulación de agua por las lluvias.

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Tras las fuertes lluvias presentadas en varias partes del estado, se activó un operativo de auxilio encabezado por Protección Civil Monterrey y Fuerza Civil, el cual logró el rescate con vida de dos hombres cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente de agua en la colonia Laderas del Mirador 1.

El percance ocurrió sobre la calle Camino al Mirador, cerca de sus cruces con Lesotho y Marruecos. Al arribar al sitio, los cuerpos de rescate confirmaron que se trataba de un ecotaxi Nissan que había quedado atrapado en el cauce de la corriente con dos ocupantes a bordo.

Gracias a las maniobras coordinadas de las corporaciones, se puso a salvo al conductor de la unidad, identificado como Miguel, de 47 años, y a su pasajero, Absalón, de 63 años. Tras ser puestos a resguardo, las autoridades confirmaron que ambas personas resultaron ilesas, mientras que el vehículo permaneció en el sitio.

Cierres de precaución

Debido a las acumulaciones de agua y para prevenir nuevos percances, las autoridades viales implementaron cierres de circulación en distintos puntos de Monterrey:

Vado Canoas

Estanzuela y Av. La Hacienda

y Camino al Mirador y calle Valle Hermoso

y calle Av. Fidel Velázquez y Copán

y Bernardo Reyes y Leopoldo González Sáenz

y Av. Gonzalitos y Fleteros (paso a desnivel de norte a sur)

y (paso a desnivel de norte a sur) Av. Paseo de los Leones y Mirlo

y Aarón Sáenz y Av. Gustavo Díaz Ordaz

y Av. Morones Prieto y Av. Revolución (carriles normales)

y (carriles normales) Av. Revolución y Av. Ignacio Morones Prieto

y Av. Revolución y Av. Constitución

y Av. Premier y Av. Constitución

y Av. Revolución y Av. Fundidora

Las corporaciones de auxilio exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar el cruce de encharcamientos o corrientes de agua y atender las indicaciones viales durante la presencia de precipitaciones.