Rescatan con vida a hombre que se ahogaba en quinta de Allende

Cuándo fue restablecido por los paramédicos lo trasladaron de urgencias a la clínica del seguro social para que fuera tendido.

Un hombre que se estaba ahogando en una alberca en una quinta fue rescatado y trasladado de urgencias a un hospital en Allende.

De acuerdo al parte de las autoridades señalaron que los hechos se registraron en la comunidad la peñita en el mencionado municipio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar la emergencia a un hombre de Aproximadamente 40 años de edad.

Los cuerpos de Auxilio lo salvaron del paro cardiorrespiratorio al momento de la sumersión en el interior de la alberca.

Cuándo fue restablecido por los paramédicos lo trasladaron de urgencias a la clínica del seguro social para que fuera tendido.

La policía local de Allende Investiga el acontecimiento registrado en la quinta donde sucedió el incidente.