Rescatan cernícalo herido tras chocar con ventana en Monterrey

El ave se encuentra en un proceso de rehabilitación con la finalidad de que, una vez recuperada, pueda ser liberada nuevamente en su entorno natural

En una acción coordinada para la protección de la fauna silvestre, elementos de la Guardia Forestal y de Protección Civil de Monterrey rescataron este miércoles a un ejemplar de cernícalo americano (Falco sparverius) que resultó lesionado tras chocar contra una ventana.

El reporte fue realizado por ciudadanos que observaron al ave tendida en el suelo después del impacto. Tras el aviso, rescatistas acudieron al sitio para asegurar al ejemplar siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre, lo que permitió que los “Rangers” de la Guardia Forestal efectuaran una primera valoración.

Presenta contusión y recibe atención especializada

Luego de la revisión inicial, los especialistas determinaron que el cernícalo presenta una contusión, por lo que fue trasladado a un espacio donde recibe atención médica veterinaria especializada.

Actualmente, el ave se encuentra en un proceso de rehabilitación con la finalidad de que, una vez recuperada, pueda ser liberada nuevamente en su entorno natural.

Llaman a no manipular fauna herida

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no manipular directamente a ejemplares de fauna silvestre que se encuentren lesionados, ya que esto puede agravar su condición o representar un riesgo para las personas.

Para reportar situaciones similares, la Guardia Forestal puso a disposición el número directo 81 1608 7514, e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta y participar en la conservación de la biodiversidad urbana.