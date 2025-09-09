Rescatan a tres menores atrapados en el Río Santa Catarina

Los rescatistas realizaron maniobras con líneas de vida para llegar hasta los menores, logrando ponerlos a salvo uno por uno sin sufrir heridas de gravedad

Tres menores de edad que quedaron atrapados en el cauce del río Santa Catarina fueron rescatados por elementos de Protección Civil, en el municipio de Cadereyta.

Los equipos de rescate de Protección Civil Nuevo León, Cadereyta, Juárez y Monterrey acudieron al llamado de emergencia para auxiliar a los niños, quienes quedaron varados a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, segundo sector.

La fuerte corriente del río, a más del 30 % de su capacidad provocada por las recientes e intensas lluvias en la urbe regia, puso en riesgo a los menores de ser arrastrados.

El río, en ese punto, tenía una anchura aproximada de 60 metros y una profundidad que variaba de 1.5 a 4 metros, de acuerdo con Protección Civil; sin embargo, el rescate se realizó con éxito a pesar de las condiciones complicadas.

Los rescatistas realizaron maniobras con líneas de vida para llegar hasta los menores, logrando ponerlos a salvo uno por uno.

Después de un par de horas, los tres menores de 9, 14 y 15 años fueron valorados por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes descartaron que tuvieran lesiones o heridas de gravedad. Finalmente, los niños fueron entregados sanos y salvos a sus familiares.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse lejos de arroyos y ríos por las fuertes lluvias que se han registrado en la zona metropolitana.