Rescatan a tres gatitos atrapados en motor de carro en Escobedo

Protección Civil permitió liberar sanos a los recién nacidos y canalizarlos a Protección y Bienestar Animal, donde recibirán evaluación veterinaria.

Una escena de tensión y ternura ocurrió en Escobedo, donde elementos de Protección Civil Municipal rescataron a tres gatitos recién nacidos que quedaron atrapados dentro del motor de un vehículo estacionado.

El hecho se registró en la calle Ciruelo, en la colonia Rincones del Bosque. Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar maullidos muy leves y percatarse de que una gata había dado a luz dentro del cofre de un automóvil.

El reporte ingresó alrededor de las 10:00 horas y de inmediato acudió al sitio la unidad 31. Entre el ruido de la calle y la estructura metálica del motor, la localización de los pequeños felinos tomó varios minutos.

Las maniobras fueron encabezadas por el encargado de turno, Osvaldo Linares, quien junto con su equipo realizó movimientos milimétricos para evitar lastimar a los recién nacidos. El rescate requirió paciencia, cálculo y mucha delicadeza debido al tamaño y fragilidad de los animales.

Finalmente, tras varios intentos y ajustes, los tres gatitos lograron ser liberados en buen estado.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de Protección y Bienestar Animal de Escobedo para recibir atención, resguardo y valoración médica, mientras se determina su situación y seguimiento.