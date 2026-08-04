Rescatan a trabajador tras presunta descarga eléctrica en obra

La víctima se encontraba pintando cuando pasó cerca de cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica, en una construcción en la colonia Topo Chico

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Un trabajador fue rescatado por elementos de Protección Civil de Monterrey luego de sufrir presuntamente una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura en la parte alta de un edificio en construcción, en la colonia Topo Chico.

El incidente se registró en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Almazán y Bernardo Reyes. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de entre 25 y 30 años, se encontraba pintando cuando pasó cerca de cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica.

Compañeros de trabajo solicitaron apoyo a los cuerpos de auxilio, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y realizaron una valoración inicial.

Tras estabilizar al trabajador, confirmaron que se encontraba consciente y con signos vitales estables.

Debido a que el lesionado permanecía en un área de difícil acceso sobre el techo del edificio, los rescatistas implementaron un operativo especializado utilizando un sistema de cuerdas para descenderlo de manera segura hasta la planta baja.

Una vez en tierra, paramédicos de la Cruz Roja lo abordaron en una ambulancia y lo trasladaron a un hospital para continuar con su atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.