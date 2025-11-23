Rescatan a tlacuaches en varios puntos de la Zona Metropolitana

División Ambiental sugirió el dejar que una de las mejores medidas ante el hallazgo de un tlacuache, es dejarlos que se retiren por su cuenta

Elementos de la División Ambiental de Protección Civil Nuevo León rescataron a tres ejemplares de Didelphimorphia, mejor conocido como tlacuache, en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

El primer reporte se dio en las inmediaciones del municipio de Monterrey, donde un tlacuche se encontraba al interior de un bote de basura de una vivienda ubicada en el Boulevard Antonio L. Rodríguez, perteneciente a la colonia Santa María.

Tras revisarlo, se constató que contaba con un buen estado de salud, por lo que fue liberado en un área despoblada.

En el segundo caso, otro animalito se encontraba en condiciones similares pero en la Escuela Primaria Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Luego de ser inspeccionado por elementos de la corporación, también fue liberado.

En el último hecho, dos personas acudieron hasta las instalaciones de Protección Civil para entregar una jaula que contenía a un tlacuache. Ambos refirieron que lo encontraron en el patio de su domicilio, por lo que decidieron trasladarlo hasta las oficinas.

Especialistas le brindaron atención médica para después dejarlo libre en su hábitat.

Recomendaciones ante hallazgo de tlacuache

Al ver a visualizar un ejemplar, Protección Civil te recomienda:

No dañarlos ni molestarlos. Los tlacuaches no son agresivos

Los tlacuaches no son agresivos Darles espacio para que sigan su camino . Evitar arrinconarlos o intentar agarrarlos.

. Evitar arrinconarlos o intentar agarrarlos. Asegurar la basura y la comida de mascotas, esto evita que se acerquen demasiado a las viviendas. Si entran a tu patio o calle, solo obsérvalos y permite que se retiren solos.

¿Porqué evitar dañarlos?

De acuerdo con la información compartida por la División Ambiental, estos animalitos ayudan a controlar insectos, cucarachas, alacranes y pequeñas serpientes.

Además, su consumo de fruta caída contribuye a la dispersión de semillas, son parte esencial del equilibrio ecológico urbano.