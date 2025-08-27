Rescatan a tlacuache y sus crías en Guadalupe

Personal de la División Ambiental procedió con la captura segura del animal y su traslado a la base operativa, donde fue evaluado y posteriormente liberado

Elementos de Protección Civil estatal realizaron el rescate de un tlacuache hembra con varias crías, luego de ser reportado por un habitante de la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Guadalupe. El rescate se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 24 de febrero y Francisco Javier Mina, donde el propietario informó que, mientras limpiaba el patio, el marsupial apareció entre la vegetación junto con sus crías. Personal de la División Ambiental procedió con la captura segura del animal y su traslado a la base operativa, donde fue evaluado. Durante la revisión, se confirmó que el tlacuache no presentaba lesiones ni sangrado activo, y que las crías permanecían adheridas a su cuerpo en buen estado. Tras verificar sus condiciones físicas, se determinó su liberación en una zona verde adecuada y alejada de áreas habitadas, garantizando su bienestar.