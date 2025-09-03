Rescatan a tlacuache con sus crías en Guadalupe

Elementos de la Unidad 66 de PC, adscrita a la División Ambiental, acudieron al lugar para capturar al marsupial de forma segura y trasladarlo para su revisión.

La División Ambiental rescató y liberó a una mamá tlacuache con sus crías en la colonia Vicente Guerrero en el municipio de Guadalupe.

El operativo se activó gracias a una llamada de un vecino, quien encontró a los animales en su patio mientras limpiaba.

Elementos de la Unidad 66 de Protección Civil Nuevo León, adscrita a la División Ambiental, acudieron al lugar para capturar al marsupial de forma segura y trasladarlo para su revisión.

Tras confirmar que la madre y sus crías estaban en buen estado, fueron liberadas en una zona segura, lejos de la ciudad, para asegurar su supervivencia y adaptación al entorno.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la División Ambiental con la fauna de Nuevo León, protegiendo especies esenciales para el equilibrio ecológico como el tlacuache.