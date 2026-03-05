Rescatan a senderistas varados en el Cerro de la Silla

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de Guadalupe y la Brigada de Rescate de Montaña

Un operativo de rescate se desplegó la noche del miércoles en el Cerro de la Silla, luego de que dos personas reportaran que se encontraban varadas en la zona del Pico Sur.

Alrededor de las 20:25 horas, excursionistas informaron a las autoridades que ya no podían descender por sus propios medios desde uno de los puntos más elevados del emblemático cerro ubicado al oriente del área metropolitana.

Tras la llamada de auxilio, brigadistas especializados iniciaron el ascenso para tratar de ubicar a los senderistas y brindarles apoyo, debido a que la zona presenta áreas de difícil acceso y durante la noche las condiciones de visibilidad complican las maniobras.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de Guadalupe y la Brigada de Rescate de Montaña, quienes se coordinan para localizar a las personas y realizar su descenso de forma segura.

Hasta el momento, las labores continúan en el sitio mientras se mantiene la búsqueda en el área del Pico Sur. Autoridades estatales informaron que la situación se encuentra en desarrollo y que se ampliará la información conforme avancen los trabajos de rescate.