Rescatan a senderista tras caer en el Cerro de Las Mitras

El operativo concluyó a las 04:30 horas, luego de que la joven fuera extraída de la zona de riesgo y entregada a los servicios médicos

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Una joven senderista resultó lesionada luego de sufrir una caída de aproximadamente cinco metros mientras realizaba actividades de montaña en el Cerro de Las Mitras, en el municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del Pico Perico, donde la joven se encontraba en un área conocida como chorreadero cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de cinco metros.

Movilizan cuerpos de rescate al Pico Perico

La lesionada fue identificada como Ximena Leal Flores, de 22 años, quien tras el accidente presentó hematomas en la zona lumbar y dolor en la cadera, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de rescate.

Ante el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con integrantes de la Brigada de Rescate, Protección Civil de Monterrey y policías municipales, se movilizaron hasta el punto donde se encontraba la senderista.

Debido a las condiciones del terreno y a la ubicación de la joven, los rescatistas realizaron diversas maniobras para poder asegurarla y posteriormente descenderla de la zona montañosa.

Trasladan a senderista a hospital del IMSS

Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas hasta lograr llevar a la lesionada hasta un punto de reunión, donde ya esperaba una ambulancia para brindarle atención médica.

Los rescatistas hicieron contacto con la unidad de emergencia en el punto de reunión y posteriormente Ximena Leal Flores fue trasladada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

El operativo concluyó a las 04:30 horas, luego de que la joven fuera extraída de la zona de riesgo y entregada a los servicios médicos.

Recomiendan extremar precauciones en zonas de montaña

En el rescate participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Secretaría de Salud, Policía Municipal, la Brigada de Rescate y Protección Civil de Monterrey.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al realizar actividades de senderismo, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas y superficies irregulares.