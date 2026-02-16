Rescatan a senderista tras ataque de abejas en Monterrey

Una joven de 26 años fue rescatada en el Cerro del Chupón tras sufrir picaduras de abejas y lesionarse un tobillo durante una caminata

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron el rescate de una mujer lesionada mientras practicaba senderismo en el Cerro del Chupón, luego de que fuera atacada por un enjambre de abejas.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue identificada como Karen Yamileth Osorio Aguilar, de 26 años, quien presentó múltiples picaduras. Al intentar ponerse a salvo, sufrió una lesión en uno de sus tobillos, lo que le impidió continuar descendiendo por sus propios medios.

Tras recibir el llamado de emergencia, rescatistas de Protección Civil Nuevo León ascendieron hasta el punto donde se encontraba la afectada. En el sitio procedieron a inmovilizar el tobillo lesionado y realizar el descenso controlado mediante una camilla tipo sked.

En el operativo participaron las unidades U.07 y U.04 de Protección Civil Nuevo León, la U.41 de Protección Civil Monterrey, la U.96 del CRUM y personal de la Brigada de Rescate en Montaña.

Una vez en zona segura, la mujer fue entregada a paramédicos del CRUM, quienes la trasladaron a la Clínica 6 para su valoración médica.