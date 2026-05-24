Rescatan a senderista lesionado tras caída en Cerro de la Silla

Durante las maniobras, rescatistas municipales utilizaron una unidad Ranger 3000 para ascender y trasladar al lesionado.

Un hombre resultó lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba actividades en el Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el incidente ocurrió a la altura de los 2 mil 400 metros, donde fue localizado el masculino con diversas lesiones derivadas de la caída de su propia altura.

Durante las maniobras, rescatistas municipales utilizaron una unidad Ranger 3000 para ascender y trasladar al lesionado.

Las autoridades continúan en el lugar para esclarecer cómo ocurrió este accidente y auxiliar al hombre.