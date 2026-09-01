Rescatan a senderista lesionado tras caer en el Cerro del Chupón

Por: Esmeralda Valdez 30 Agosto 2026, 17:11 Compartir

El senderista perdió el equilibrio durante su descenso y requirió un operativo de evacuación especializada con camilla Sked.

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Un joven de 22 años resultó lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en el Cerro del Chupón, en Monterrey. El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León, y relataron que el joven perdió el equilibrio mientras descendía, por lo que se golpeó el tobillo y presentó una probable fractura en la extremidad inferior izquierda, a la altura de la tibia. Rescatistas ubicaron al senderista y le brindaron hidratación, además de inmovilizarle la extremidad afectada para iniciar un descenso controlado. Para sacar al lesionado del área fue utilizada una camilla de rescate tipo Sked, con la que lograron trasladarlo hasta la parte baja del cerro. Una ambulancia del CRUM posteriormente llevó al joven al Hospital de Zona 21 del IMSS para recibir atención médica.