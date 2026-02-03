Rescatan a senderista lesionado en el cerro de Las Mitras

El reporte se recibió del domingo, cuando se alertó sobre un hombre que había sufrido una caída en el paraje conocido como 'Las Cadenas'

Luego de casi 24 horas de intensas labores, elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Monterrey lograron rescatar a un joven senderista que resultó lesionado mientras se encontraba en la parte alta del cerro de Las Mitras.

El reporte se recibió alrededor de las 14:00 horas del domingo, cuando se alertó sobre un hombre que había sufrido una caída en el paraje conocido como “Las Cadenas”. De acuerdo con la información oficial, el lesionado presentaba daños en una pierna y en el pie izquierdo, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios.

Tras el aviso, un equipo de rescatistas ascendió a pie cargando el equipo necesario y logró confirmar la presencia del joven, identificado como Rigoberto Ramos Sánchez, de 22 años de edad. Sin embargo, el contacto se realizó ya entrada la noche, por lo que, debido a las condiciones del terreno y el riesgo que implicaba descender en la oscuridad, se determinó que tanto el lesionado como los brigadistas permanecieran en el sitio durante la noche.

Fue hasta este lunes, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando las labores se reanudaron y se determinó que el rescate se efectuaría mediante un helicóptero de la paraestatal. Además de brindarle los primeros auxilios al joven, los rescatistas realizaron trabajos de limpieza y adecuación del área para permitir el acercamiento seguro de la aeronave.

En el lugar participaron más de 20 elementos de rescate. El helicóptero se mantuvo suspendido en el aire durante algunos minutos, maniobra conocida como “hover”, mientras dos elementos desde tierra guiaban al piloto para realizar el ascenso del lesionado de manera segura.

Una vez concluida la maniobra, Rigoberto Ramos Sánchez, quien presentaba una posible fractura en el pie y pierna izquierda, fue trasladado a la base de Protección Civil del Estado, ubicada en la colonia Pío X, donde ya lo esperaba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para su atención hospitalaria.

Protección Civil informó que el helicóptero tuvo que regresar al cerro de Las Mitras en al menos cuatro ocasiones adicionales para descender al resto de los brigadistas. Cabe señalar que esta misma técnica aérea fue utilizada apenas hace un par de días para rescatar a una mujer de 40 años en la zona natural de La Huasteca.