Rescatan a senderista lesionada en Parque La Estanzuela

Una vez concluido el rescate, la mujer fue entregada a paramédicos del CRUM, quienes la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS

Una mujer de 50 años fue rescatada por elementos de Protección Civil de Nuevo León luego de sufrir una lesión en un tobillo mientras realizaba una caminata en la ruta hacia la Cascada El Oso, dentro del Parque La Estanzuela, en Monterrey.

Rescatistas recorren tres kilómetros para auxiliarla

El reporte movilizó a los rescatistas, quienes se equiparon con material especializado y recorrieron aproximadamente tres kilómetros por la zona montañosa hasta localizar a la senderista, identificada como Nancy González Garza, a la altura de la cascada.

Tras brindarle primeros auxilios e hidratarla, el personal de rescate inmovilizó la extremidad lesionada y la colocó en una camilla para realizar el descenso por el sendero hasta la parte baja del parque.

Trasladan a senderista para recibir atención médica

Una vez concluido el rescate, la mujer fue entregada a paramédicos del CRUM, quienes la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica por una probable lesión en el tobillo izquierdo.