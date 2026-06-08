Rescatan a senderista lesionada en la Sierra de Santa Catarina

Por: Esmeralda Valdez 07 Junio 2026, 15:28 Compartir

De acuerdo con las autoridades, la senderista resbaló durante su recorrido y resultó con una lesión en el brazo derecho, presentando un probable esguince.

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Una mujer de 69 años de edad fue rescatada por elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina, luego de sufrir una lesión mientras realizaba senderismo en una zona montañosa del municipio de Santa Catarina. De acuerdo con las autoridades, la senderista resbaló durante su recorrido y resultó con una lesión en el brazo derecho, presentando un probable esguince. Tras recibir el reporte, los cuerpos de auxilio ascendieron hasta el punto donde se encontraba la mujer para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, realizaron las maniobras necesarias para apoyarla durante el descenso de la montaña de manera segura. Una vez en la parte baja del cerro, elementos de la Policía de Santa Catarina colaboraron con el traslado de la mujer, quien decidió acudir por sus propios medios a recibir valoración y atención médica especializada.