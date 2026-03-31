Rescatan a senderista extraviado en el Cerro de la Silla

Un hombre fue ubicado con deshidratación después de horas de búsqueda en el Cerro de la Silla; rechazó traslado hospitalario

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La movilización de cuerpos de auxilio se registró en el Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, luego de que un senderista fuera reportado como extraviado y con signos de deshidratación, lo que derivó en un operativo de rescate que se extendió por varias horas.

De acuerdo con la información proporcionada, el reporte fue realizado por familiares de un hombre de 28 años, quien había iniciado el ascenso desde un día antes por la zona del teleférico. Durante su recorrido, el senderista decidió avanzar desde el área conocida como Pico Antenas con la intención de dirigirse hacia Pico Norte; sin embargo, comenzó a presentar síntomas de deshidratación que le impidieron continuar.

En el trayecto, el hombre fue auxiliado por otras personas que se encontraban en la zona, quienes lo apoyaron para regresar hacia el área de antenas, desde donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Durante las maniobras de localización, rescatistas realizaron el ascenso hasta ubicar al senderista a aproximadamente 200 metros antes de la antena. El hombre, identificado como Miguel Ángel López Gutiérrez, refirió que durante el recorrido sufrió una caída de alrededor de un metro y medio, lo que complicó su desplazamiento.

A pesar del incidente, el lesionado fue encontrado consciente, orientado y en condición estable, por lo que tras ser valorado en el sitio, decidió no ser trasladado a un hospital y optó por retirarse por sus propios medios.

El operativo concluyó tras varias horas de labores coordinadas entre corporaciones de auxilio, quienes lograron poner a salvo al senderista y descartar riesgos mayores en la zona.