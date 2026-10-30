Rescatan a senderista extraviada en el cerro de La Huasteca

La senderista explicó a los rescatistas que se había salido de la vereda y necesitaba apoyo para encontrar el camino de regreso.

Una mujer de 27 años fue auxiliada por rescatistas luego de extraviarse en una zona montañosa del cerro de La Huasteca, en Santa Catarina, al salirse de la vereda mientras realizaba un recorrido por la ruta del Pico Horcones.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina, quienes iniciaron las labores para localizar a la senderista y apoyarla a descender de la montaña.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mujer, originaria de Monterrey, comenzó el ascenso alrededor de las 16:50 horas del martes; sin embargo, durante el recorrido perdió la ruta y solicitó ayuda a través de WhatsApp.

La senderista explicó a los rescatistas que se había salido de la vereda y necesitaba apoyo para encontrar el camino de regreso. También les informó que algunos amigos ya se encontraban subiendo al cerro para tratar de localizarla.

Mientras avanzaban por la zona montañosa, los elementos de auxilio mantuvieron comunicación con ella. Al encontrarse aproximadamente a 800 metros de altura, recibieron el aviso de que sus acompañantes ya habían logrado hacer contacto con la mujer y que comenzarían el descenso.

Los rescatistas continuaron el recorrido hasta encontrarlos sobre la vereda, donde se integraron al grupo para acompañarlos durante el descenso y garantizar que pudieran regresar a la parte baja de la montaña.

La mujer manifestó no presentar lesiones de consideración y, tras concluir el recorrido, se retiró por sus propios medios.

El descenso concluyó alrededor de las 00:29 horas del miércoles, luego de varias horas de permanecer en la zona montañosa.

En el operativo participaron una unidad de Protección Civil de Nuevo León y personal de Protección Civil de Santa Catarina, quienes concluyeron el servicio alrededor de la 01:00 de la madrugada.