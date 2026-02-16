Rescatan a senderista deshidratada en el Cerro de la Silla

La alerta fue emitida por una acompañante de la afectada, de 36 años, quien manifestó que su amiga comenzó a presentar malestares físicos

Elementos de Protección Civil de Guadalupe activaron un operativo de rescate este domingo tras recibir el reporte de una mujer con síntomas graves de deshidratación mientras realizaba senderismo en la ruta hacia el Teleférico.

La alerta fue emitida por una acompañante de la afectada, de 36 años, quien manifestó que su amiga comenzó a presentar malestares físicos que le impedían continuar el trayecto por su propio pie.

Ante el riesgo de un golpe de calor o una complicación mayor, los rescatistas iniciaron de inmediato las maniobras de localización en la zona montañosa.

Estabilizan a senderista en zona montañosa

Al hacer contacto con la senderista, el personal de Protección Civil estabilizó los signos vitales de la mujer en el sitio.

Además, se le suministraron líquidos para revertir el cuadro de deshidratación.

Tras ser estabilizada, se coordinó una bajada segura hasta la base del cerro, donde se confirmó que la mujer se encontraba fuera de peligro.

Exhortan a extremar precauciones

A raíz de este incidente, Protección Civil de Guadalupe exhortó a los visitantes y deportistas a extremar precauciones para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad, como mantenerse hidratados y no intentar rutas de alta exigencia física sin estar preparado.