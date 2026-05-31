Rescatan a secuestrado y abaten a delincuente en Montemorelos

Un operativo antisecuestros en la región citrícola del estado derivó en un enfrentamiento armado, la captura de cuatro sospechosos y el rescate de una víctima.

Un hombre que permanecía privado de la libertad desde el pasado 21 de mayo fue liberado durante un operativo realizado por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Montemorelos.

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este sábado en la comunidad El Fraile, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por las autoridades estatales para localizar a la víctima.

Durante el despliegue, los agentes lograron rescatar con vida al afectado y detener a cuatro hombres presuntamente relacionados con la privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mientras se realizaban las acciones para concretar la liberación, elementos ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Los agentes respondieron al ataque en legítima defensa, lo que derivó en el abatimiento de un presunto agresor en el lugar de los hechos.

Además, durante la revisión del inmueble donde se desarrolló el operativo fueron aseguradas cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas.