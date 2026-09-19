Rescatan a Runa, cachorrita mutilada en Ciénega de Flores

Una cachorrita de dos meses fue rescatada en Ciénega de Flores con graves lesiones en las patas traseras y quemaduras en la cabeza.

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Una cachorrita de apenas dos meses de edad fue rescatada al ser victima de Maltrato Animal en el municipio de Ciénega de Flores luego de ser encontrada con graves lesiones, en sus patas traseras y quemaduras en la cabeza.

El caso es atendido por Esperanza Canina Monterrey AC, asociación que tiene refugios en el municipio y que durante cinco días buscó a la pequeña después de que una persona reportara de manera anónima que había visto a un cachorro con una de sus patas colgando y aparentemente sin la otra.

Finalmente, integrantes de la asociación lograron localizarla afuera de una vivienda y la trasladaron para recibir atención veterinaria.

Runa, como fue llamada, pesa aproximadamente kilo y medio. De acuerdo con la valoración veterinaria, las lesiones de sus patas no corresponderían a un simple accidente y presenta además quemaduras en la cabeza.

“Runa es una perrita de parte de Fundación Esperanza Canina. La rescataron en Ciénega de Flores, lamentablemente maltratada. Llegó con sus miembros posteriores completamente lesionados, con mucha sangre, posiblemente porque se los amputaron”, explicó la veterinaria Cynthia Palacios Ávila.

La cachorrita llegó deshidratada y con pérdida de sangre. También presentaba rastros de lo que aparentemente era aceite en el cuerpo.

Actualmente se encuentra bajo tratamiento en la clínica veterinaria Hello Vet, en Juárez, donde ha comenzado a recuperarse.

“Ya come solita las croquetas, toma agua y está más activa. Lo que sigue es su reconstrucción de las patitas, ya que tiene los huesos expuestos”, explicó la veterinaria.

Sin embargo, su corta edad y los parásitos que presenta representan factores que deben tomarse en cuenta antes de someterla a una cirugía.

A pesar de ello, Runa ya camina, juega y ladra, por lo que los veterinarios esperan que continúe evolucionando favorablemente.

Mientras tanto, Esperanza Canina Monterrey busca información para conocer qué ocurrió con la cachorrita y quién pudo haberle provocado las lesiones. La asociación incluso ofreció una recompensa, pero hasta ahora nadie ha proporcionado información.

Ninfa Mayorga, presidenta de Esperanza Canina Monterrey AC, aclaró que no están solicitando dinero directamente para el caso de Runa.

La asociación busca apoyo en especie, principalmente ropa, alimento y otros artículos que puedan recibir para posteriormente venderlos en sus mercaditos. Con los recursos obtenidos de esas ventas se cubren los gastos de los cachorros que rescatan, incluyendo alimento, medicamentos y atención veterinaria.

Actualmente, Esperanza Canina Monterrey tiene alrededor de 60 perros en adopción y continúa atendiendo otros casos, entre ellos varios animales que reciben tratamientos contra el cáncer.

Una vez recuperada, Runa también será puesta en adopción.

Quienes quieran conocer el trabajo de la asociación o apoyar mediante artículos pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Esperanza Canina Monterrey AC.

Por ahora, el objetivo es que Runa pueda fortalecerse, recibir la cirugía que necesita y continuar con la recuperación que comenzó después de ser encontrada en las calles de Ciénega de Flores.

La asociación también mantiene abierta la búsqueda de información sobre el origen de la cachorrita y las circunstancias en que sufrió sus lesiones.