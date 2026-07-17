Rescatan a 'Rosco', perrito atrapado en hoyo en Guadalupe

El can permaneció atrapado desde la noche anterior en una excavación y fue rescatado ileso por elementos de Protección Civil antes de reunirse con su dueño

Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a un perro que quedó atrapado en un hoyo de aproximadamente 2.5 metros de profundidad, ubicado junto a un domicilio de la colonia Infonavit Benito Juárez.

El reporte fue realizado por una ciudadana que observó al canino dentro de la excavación, la cual tenía cerca de 1.5 metros de diámetro y formaba parte de trabajos de reparación, por lo que solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio.

“Al arribar al sitio, el personal realizó maniobras utilizando equipo especializado para rescatar al canino de manera segura, evitando que sufriera lesiones”, informó la corporación.

Al llegar al lugar, los rescatistas implementaron maniobras con equipo especializado para extraer al animal de manera segura, evitando que sufriera lesiones durante la operación.

Minutos después se presentó el propietario del perro, quien informó que Rosco y de seis años había desaparecido desde la noche anterior.

Gracias a la intervención oportuna de Protección Civil de Guadalupe, Rosco fue rescatado ileso y pudo reencontrarse con su familia.