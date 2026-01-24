Rescatan a privado de la libertad por deuda en Santa Catarina

El joven relató a las autoridades que fue amarrado y golpeado con un bate, presuntamente por dos personas conocidas, uno de ellos identificado como su amigo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven identificado como Dilan Alexander Mata Benavente, de 22 años de edad, fue rescatado por autoridades policiacas durante la madrugada de este viernes, luego de haber sido presuntamente privado de la libertad en una vivienda ubicada en la colonia Hacienda El Palmar, sector Las Torres, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con información preliminar, los hechos estarían relacionados con una presunta deuda de mil pesos, que la víctima mantenía con Fernando Emmanuel, de 21 años, quien le habría mandado a hablar y posteriormente lo retuvo contra su voluntad, con apoyo de un segundo implicado.

El rescate se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el joven pidió auxilio desde el interior de una casa color blanca, marcada con el número 118.

Según el reporte, logró zafarse parcialmente por una ventana, saltar la cornisa y llamar la atención de una patrulla, lo que permitió su liberación.

El afectado señaló que durante su retención fue amarrado y golpeado con un objeto contundente, presuntamente por dos personas conocidas, con quienes previamente se encontraba conviviendo, tras una discusión que se salió de control.

En el sitio, policías municipales lograron la detención de uno de los presuntos responsables, identificado como Fernando Emmanuel, mientras que el segundo implicado logró darse a la fuga, por lo que ya es buscado por las autoridades.

La zona permanece resguardada por elementos municipales y agentes de la Policía de Investigación, en espera del arribo del Ministerio Público, peritos y agentes ministeriales, quienes continuarán con la investigación para determinar responsabilidades y el fondo de los hechos.