Rescatan a pitbull atrapado en alcantarillado de Guadalupe

Un perro de raza pitbull fue rescatado por policías y personal de la Unidad de Control Ambiental de Guadalupe, luego de quedar atrapado en un alcantarillado ubicado en la colonia Rincón de la Sierra.
El reporte movilizó a los elementos hasta el cruce de las calles Veracruz y Novena, donde localizaron al canino de color blanco dentro del cauce de un río y en medio de la oscuridad de la noche.
Con las maniobras necesarias, los oficiales lograron sacarlo del lugar y ponerlo a salvo, para evitar que permaneciera en una situación de riesgo.
Tras el rescate, el perro quedó bajo resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá atención.