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Rescatan a pitbull atrapado en alcantarillado de Guadalupe

Por: Jared Villarreal

07 Noviembre 2026, 15:42

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Policías del municipio de Guadalupe auxiliaron al ejemplar localizado en el cauce de un río para trasladarlo a resguardo institucional.

Un perro de raza pitbull fue rescatado por policías y personal de la Unidad de Control Ambiental de Guadalupe, luego de quedar atrapado en un alcantarillado ubicado en la colonia Rincón de la Sierra.

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El reporte movilizó a los elementos hasta el cruce de las calles Veracruz y Novena, donde localizaron al canino de color blanco dentro del cauce de un río y en medio de la oscuridad de la noche.

Con las maniobras necesarias, los oficiales lograron sacarlo del lugar y ponerlo a salvo, para evitar que permaneciera en una situación de riesgo.

Tras el rescate, el perro quedó bajo resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá atención.

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