Rescatan a pitbull atrapado en alcantarillado de Guadalupe

Por: Jared Villarreal 07 Noviembre 2026, 15:42 Compartir

Policías del municipio de Guadalupe auxiliaron al ejemplar localizado en el cauce de un río para trasladarlo a resguardo institucional.

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Un perro de raza pitbull fue rescatado por policías y personal de la Unidad de Control Ambiental de Guadalupe, luego de quedar atrapado en un alcantarillado ubicado en la colonia Rincón de la Sierra. El reporte movilizó a los elementos hasta el cruce de las calles Veracruz y Novena, donde localizaron al canino de color blanco dentro del cauce de un río y en medio de la oscuridad de la noche. Con las maniobras necesarias, los oficiales lograron sacarlo del lugar y ponerlo a salvo, para evitar que permaneciera en una situación de riesgo. Tras el rescate, el perro quedó bajo resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá atención.