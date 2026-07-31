Rescatan a persona retenida y detienen a cuatro en Guadalupe

De manera preliminar, las autoridades informaron que la persona era trasladada hacia un anexo, presuntamente en contra de su voluntad

Una persona que presuntamente era trasladada en contra de su voluntad fue rescatada por elementos de la Policía de Guadalupe, quienes además detuvieron a cuatro hombres durante un operativo de búsqueda.

Como parte del despliegue, elementos del Grupo Especial Táctico localizaron un automóvil Nissan Versa color vino que coincidía con las características del vehículo reportado.

La unidad fue ubicada sobre la avenida Eloy Cavazos, en su cruce con Santa Rosa de Lima, en la colonia México 86, donde los oficiales lograron interceptarla y poner a salvo a la víctima.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la persona era trasladada hacia un anexo, presuntamente en contra de su voluntad. Esta versión será investigada por el Ministerio Público.

Durante la intervención fue asegurado el vehículo presuntamente relacionado con los hechos y fueron detenidos Alain,

de 45 años; Francisco Daniel de 21; Ever de 18, y Jayson Aarón de 24 años.

Los cuatro quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de privación ilegal de la libertad.