Rescatan a perros por sufrir presunto maltrato en Santa Catarina

Uno de los ejemplares no mostraba lesiones aparentes, pero fue resguardado por las autoridades. El presunto responsable fue detenido

Tras recibir varios reportes ciudadanos, la Nueva División Ambiental logró este viernes rescatar a dos perros que sufrían aparente maltrato animal en calles del municipio de Santa Catarina.

Ante esto, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó la importancia de la coordinación para que, al activar estos operativos de bienestar animal, se brinde atención y protección a los animales.

"Tenemos una política de cero tolerancia al maltrato animal. La Nueva División Ambiental trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales para proteger a los seres sintientes en Nuevo León."

En un primer operativo, personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente rescató a un canino macho de aproximadamente doce años de edad, el cual se encontraba en estado crítico, sujeto con una cadena y con presencia de ectoparásitos dentro de un domicilio.

Este ejemplar fue trasladado al Centro Estatal de Atención Animal para su valoración y resguardo.

Mientras que en un segundo operativo, personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, con apoyo de oficiales de Fuerza Civil y Bienestar Animal, acudieron a otro inmueble donde un hombre tenía en su vivienda a una hembra de talla mediana sin lesiones aparentes. Sin embargo, el presunto responsable fue detenido, mientras que el canino fue puesto bajo resguardo del Centro Estatal de Atención Animal.

Por ello, la procuraduría presentó la querella correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.