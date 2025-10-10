Rescatan a perro de canal pluvial durante lluvias en Escobedo

Los vecinos señalaron no conocer al propietario y desconoce el origen del perrito pues no lo habían visto en días anteriores merodear la zona.

Personal de Protección Civil de Escobedo rescató a un perro pequeño que cayó al fondo de un canal pluvial.

Los aullidos del perro pusieron sobre aviso a los peatones, automovilistas y vecinos de la colonia Nexxus quienes pidieron la presencia de los brigadistas para que ubicaran y rescataran a la mascota de compañía.

Como parte del operativo “Acuario”, Protección Civil de Escobedo realizó un recorrido por la Avenida Las Torres y Pinos, en la colonia Joyas de Anáhuac para ubicar al perrito.

Fue en un canal pluvial de la Colonia Nexxus en donde vieron al perro de estatura mediana entre el agua y en ´peligro de ser arrastrado por la corriente que en ese momento incrementaba su volumen con las lluvias.

Los brigadistas realizaron maniobras para evitar que el can avanzara a espacios en donde había mayor cantidad de agua y fuera arrastrado, por lo cual los trabajos de rescate se complicaron.

Luego de varios minutos e intentos por sacarlo del canal, por fin el esfuerzo dio resultado y la mascota fue rescatada sana y salva para posteriormente llevarla a las instalaciones de la Dirección de Bienestar y Protección Animal Municipal.

En el sitio los especialistas recibieron al perrito y se procedió a darle de comer y agua para luego realizarle una evaluación médica y quedar bajo la observación de los médicos veterinarios.