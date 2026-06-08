Rescatan a perro atrapado en una zanja en Juárez

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte y trasladaron al canino al Centro de Bienestar Animal, donde recibe atención veterinaria

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Juárez se movilizaron de inmediato tras un reporte en redes sociales para rescatar a un perro en situación de riesgo; el animal fue localizado muy débil y postrado dentro de una zanja con lodo.

En el lugar de los hechos, el personal de rescate brindó los primeros auxilios al canino.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a las instalaciones del nuevo Centro de Bienestar Animal del municipio, donde actualmente ya recibe la atención médica veterinaria y los cuidados necesarios para asegurar su pronta recuperación.

Las autoridades municipales expresaron su agradecimiento a las personas que realizaron el reporte por no ser indiferentes ante el caso y sumarse a estas acciones que ayudan a perros en situación de calle.

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso con la comunidad y la protección de los animales.