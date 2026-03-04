Rescatan a perro atrapado en azotea del Centro de Monterrey

Un perrito fue rescatado con vida la mañana de este martes, luego de permanecer atrapado por más de 14 horas en la azotea de un domicilio ubicado en el Centro de Monterrey.
Fueron vecinos del sector quienes reportaron el incidente a las autoridades, a través del número de emergencias, donde se alertó sobre un perro que se encontraba atrapado a una altura aproximada de ocho metros, en una zona de difícil acceso.
El hecho se registró en un inmueble localizado en la calle Porfirio Díaz Norte número 718, en el primer cuadro de Monterrey.
Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil estatal evaluaron la situación y determinaron que el acceso directo a la azotea representaba un riesgo, por lo que se implementó una maniobra alternativa.
El rescate se realizó ingresando por la terraza de una vivienda aledaña, desde donde los rescatistas lograron hacer contacto con el animal y proceder a su extracción de manera segura.
Tras ser descendido, el can fue valorado de manera preliminar por el personal operativo, confirmando que se encontraba en buen estado de salud.
No obstante, se le brindaron alimentos e hidratación, ya que los propietarios señalaron que el animal llevaba más de 14 horas sin poder descender ni recibir cuidados.
Una vez concluido el operativo, el perro fue entregado a sus dueños, quienes agradecieron la intervención de las autoridades.
La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo a personas o animales, a fin de brindar una atención oportuna y evitar incidentes mayores.