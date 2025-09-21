Rescatan a perro atrapado en árbol dentro de río en Guadalupe

Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe rescataron a un perro atrapado en un árbol en el cauce de un río en la colonia Guadalupe Chávez

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con la unidad municipal de Protección Civil de Guadalupe, respondieron esta tarde a un reporte ciudadano que alertaba sobre un perro atrapado en un árbol en el cauce de un río ubicado en la colonia Guadalupe Chávez.

El incidente fue reportado a las 16:22 horas, movilizando a las corporaciones. El rescate tuvo lugar en la intersección de la Avenida Camino Real y Privada Sombrerete.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las condiciones del animal tras el rescate, pero se confirmó que el personal ya se encontraba en trayecto al lugar.

Protección Civil de Nuevo León continúa atendiendo emergencias relacionadas con el bienestar animal y la seguridad pública.