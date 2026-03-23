Rescatan a perrito que sufrió maltrato en Marín

Aunque fue localizado en condición corporal adecuada, alerta y activo, se realizaron estudios para descartar posibles daños internos.

Luego de que se denunciara a un hombre por golpear a un perrito, la División Ambiental realizó un operativo en el que logró rescatar al animal, aunque no se pudo detener al responsable.

¿Cómo ocurrió el caso de maltrato animal?

A través de redes sociales se viralizó un video en el que un hombre tenía amarrado a un perrito de aproximadamente 10 meses y comenzó a golpearlo sin razón.

En las imágenes se observa que el animal no reacciona de forma agresiva, limitándose a llorar ante los golpes, sin intentar morder o atacar.

¿Dónde fue localizado el perrito?

Tras la denuncia, autoridades iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al perro en un domicilio de la calle Guanajuato, en el municipio de Marín.

El animal había sido resguardado por un vecino, quien decidió intervenir al observar el maltrato por parte de su dueño.

¿Cuál es el estado de salud de Tyson?

El perrito, identificado como Tyson, fue trasladado a una clínica veterinaria para una valoración médica integral.

Aunque fue localizado en condición corporal adecuada, alerta y activo, se realizaron estudios para descartar posibles daños internos.

¿Qué se sabe del agresor?

Hasta el momento, no se ha identificado al hombre responsable del maltrato. La División Ambiental informó que se presentará la querella correspondiente ante la Fiscalía General para dar seguimiento a las investigaciones y ubicar al agresor.