Rescatan a perrito que cayó en un registro abierto en Guadalupe

Varios perros rodeaban un registro de una compañía telefónica abierta, en la colonia Nuevo Almaguer, ladraban como pidiendo ayuda.

Policías de Guadalupe rescataron a un perrito que había caído dentro de un registro que se encontraba abierto en la colonia Nuevo Almaguer.

De acuerdo con las autoridades, los elementos realizaban recorridos de vigilancia cuando notaron que varios perros estaban muy alterados y ladraban hacia el interior de un registro perteneciente a una compañía telefónica.

Al acercarse para investigar, descubrieron que un perrito había caído dentro del conducto.

De inmediato, los policías iniciaron las labores de rescate.

Una oficial ingresó al registro para colocarle una cuerda al animal, mientras que otro elemento, desde el exterior, ayudó a sacarlo hasta ponerlo a salvo.

El perrito, que aparentemente vive en la calle, no presentó lesiones, por lo que continuó su camino acompañado de los demás perros de la zona.