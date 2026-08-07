Rescatan a perrito London tras explosión en vivienda de Monterrey

London, un perro de 10 años, fue rescatado con quemaduras y lesiones tras la explosión en la colonia Buenos Aires; recibe atención veterinaria especializada.

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En medio de la emergencia provocada por la explosión de una vivienda en la colonia Buenos Aires, London, un perrito de 10 años que quedó atrapado y resultó lesionado, fue rescatado tras el siniestro.

El can pertenece a la familia vecina del domicilio afectado y, al momento de la explosión, uno de los adolescentes de la familia ingresó para buscarlo y logró sacarlo del inmueble al percatarse de que se encontraba herido.

Al salir de la vivienda, London presentaba lesiones en sus patas y diversas quemaduras, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindarle atención en el lugar.

Durante varios minutos, los rescatistas realizaron las labores necesarias para estabilizar al perrito, revisando sus lesiones y proporcionándole los primeros cuidados antes de determinar su traslado para continuar con su atención.

Finalmente, London fue llevado a las instalaciones de Bienestar Animal de Monterrey, donde recibiría atención especializada con el objetivo de mantenerlo estable y garantizar su recuperación.

Su dueña, Mireya Tovar, explicó a INFO 7 que el perrito forma parte de la familia y que lleva 10 años con ellos, por lo que su rescate representó un momento de esperanza entre la tragedia que dejó la explosión.

“Sí, es de nosotros, se llama London, tiene 10 años con nosotros y este pues es parte de la familia, pero pues sí, resultó afectado de una patita y la otra como que se la ven. Pero se encuentra bien”, comentó Mireya.

La familia señaló que, además de London, dos gatos que también viven en el domicilio continúan desaparecidos tras el incidente y mantienen la búsqueda para poder encontrarlos.

Mientras las autoridades continúan con las labores de revisión del inmueble y las investigaciones para determinar la causa de la explosión, London permanece bajo cuidado especializado luego de haber sido rescatado con vida.