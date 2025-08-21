Rescatan a perrito en peligro por arroyo crecido en Topo Chico

Por: INFO 7 20 Agosto 2025, 15:24

Se utilizó un sistema de cuerdas para hacer un descenso al lugar donde se encontraba el perro, logrando ser llevado a la parte alta de manera segura.

Elementos de Protección Civil de San Pedro rescataron a un perrito de ser arrastrado por la corriente en el arroyo El Obispo. Las lluvias que se registraron la mañana de este miércoles elevaron el caudal en el mencionado arroyo, en medio quedó un lomito que fue sorprendido por la corriente. Fue durante el mismo recorrido de vigilancia del arroyo que una rescatista observó al perro que se encontraba refugiado en una de las columnas, mientras el agua subía rápidamente de nivel peligrosamente. Después de autorizarse el rescate, se utilizó un sistema de cuerdas para hacer un descenso al lugar donde se encontraba el perro, logrando ser llevado a la parte alta de manera segura. Tras el rescate, el perro fue trasladado al centro de Bienestar Animal para su resguardo y atención.