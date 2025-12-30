Rescatan a perrito en Guadalupe tras intensa búsqueda en túnel

El operativo se activó tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del animal en una zona de difícil acceso

En una operación de rescate, elementos de Protección Civil Guadalupe, en conjunto con la Dirección de Bienestar Animal, lograron rescatar a un canino que se encontraba atrapado en un canalón en la colonia Privadas de Masai.

El operativo se activó tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del animal en una zona de difícil acceso, donde corría riesgo debido a las condiciones del terreno.

Rescate en zona de difícil acceso

Para localizar y poner a salvo al animal, los rescatistas realizaron un recorrido de inspección de aproximadamente 220 metros a lo largo del canalón.

Durante las labores, los elementos tuvieron que ingresar a un túnel de 10 metros de profundidad, el cual presentaba una alta acumulación de ramas, escombros y basura, lo que dificultó las maniobras y la visibilidad.

Canino es rescatado sin lesiones

Tras varios minutos de labores coordinadas, el equipo logró asegurar al perrito y extraerlo del ducto. Posteriormente, el personal de Bienestar Animal realizó una revisión inmediata, en la que se confirmó que el canino se encontraba sano y sin lesiones.

Con esta acción, Protección Civil Guadalupe reiteró su labor en la atención de emergencias y en la protección de la vida animal, como parte de las estrategias de prevención que se aplican en el municipio.