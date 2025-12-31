Info 7 Logo
Rescatan a perrito atrapado en canalón de Guadalupe

Por: INFO 7

30 Diciembre 2025, 06:27

Elementos de Protección Civil Guadalupe acudieron a la colonia Privadas de Masai por un perrito que se encontraba atrapado en un canalón

Derivado de un reporte ciudadano, elementos de Protección Civil Guadalupe, en coordinación con Bienestar Animal del Municipio de Guadalupe, acudieron a la colonia Privadas de Masai por un perrito que se encontraba atrapado en un canalón.

Durante las labores de búsqueda y rescate, el personal realizó un recorrido aproximado de 220 metros a lo largo del canalón. Posteriormente, se ingresó a un túnel de aproximadamente 10 metros, el cual presentaba acumulación de ramas y basura, logrando finalmente la localización y captura segura del perrito.

El perrito fue rescatado sin lesiones, quedando bajo resguardo para su valoración y atención correspondiente.

Recomendación a la ciudadanía:

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1 o 8117718801

