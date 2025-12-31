Rescatan a perrito atrapado en canalón de Guadalupe

Derivado de un reporte ciudadano, elementos de Protección Civil Guadalupe, en coordinación con Bienestar Animal del Municipio de Guadalupe, acudieron a la colonia Privadas de Masai por un perrito que se encontraba atrapado en un canalón.
Durante las labores de búsqueda y rescate, el personal realizó un recorrido aproximado de 220 metros a lo largo del canalón. Posteriormente, se ingresó a un túnel de aproximadamente 10 metros, el cual presentaba acumulación de ramas y basura, logrando finalmente la localización y captura segura del perrito.
El perrito fue rescatado sin lesiones, quedando bajo resguardo para su valoración y atención correspondiente.
Recomendación a la ciudadanía:
Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1 o 8117718801