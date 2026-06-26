Rescatan a perrito atrapado en alcantarilla de Monterrey

Para el rescate se usó una sierra eléctrica para cortar barrotes y liberar al can, que fue trasladado sano y sin lesiones al Centro de Bienestar Animal

Elementos de Protección Civil de Monterrey lograron poner a salvo a un perro de raza pequeña que se encontraba atrapado en el interior de una alcantarilla en el cruce de las calles Puerto Arista e Ixtapa.

Para poder liberar al can de forma segura, el personal operativo y de rescate tuvo que emplear una sierra eléctrica con la que cortaron tres barrotes de la estructura metálica, logrando así el espacio necesario para ingresar por él.

“Afortunadamente, tras las maniobras, el lomito fue rescatado sano, salvo y sin lesiones”, informó Protección Civil.

Posteriormente, el perrito fue trasladado al Centro de Bienestar Animal, ubicado en el Parque España, en el municipio de Monterrey.

En este lugar recibirá una revisión médica detallada por parte de especialistas y se mantendrá bajo resguardo y cuidados en espera de su evolución.