Rescatan a perrita que cayó a pozo de agua en el sur de Monterrey

Una perrita de nombre “Pinta”fue rescatada durante la madrugada de este día por elementos de Protección Civil de Monterrey, luego de caer al interior de un pozo de agua sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Los Cristales.

El reporte fue recibido alrededor de las 6:00 horas, tras el llamado de la dueña de la mascota, por lo que una unidad de la corporación se movilizó de inmediato al punto señalado, al sur de la ciudad.

Al arribar, los rescatistas localizaron a la can al interior de una noria con una profundidad aproximada de 15 metros. De acuerdo con la corporación, el lugar contaba con al menos cinco metros de agua, sin embargo, la perrita logró mantenerse sobre un pequeño borde de concreto, evitando caer completamente al fondo.

Para realizar el rescate, el personal descendió utilizando equipo de cuerdas y maniobras especializadas, logrando asegurar y extraer a la mascota. Posteriormente, Pinta fue protegida con una sábana térmica.

La perrita, de aproximadamente seis años de edad, fue trasladada al Centro de Salud y Bienestar Animal del municipio, ubicado en el Parque España, donde recibió atención médica para descartar lesiones.

La dueña informó que Pinta se encontraba desaparecida desde el día anterior y que había iniciado su búsqueda, no obstante, fue hasta la mañana de este viernes que, al escuchar sus ladridos, lograron ubicarla. También señaló que otros dos de sus perros se habían salido del domicilio junto con Pinta.