Policías y personal de Bienestar Animal auxiliaron a la cachorra en Valle Soleado y la trasladaron al Centro de Control Canino y Felino

Una perrita que fue atropellada y quedó con fracturas en sus patas traseras fue rescatada por policías y personal de Bienestar Animal en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe.

El rescate ocurrió luego de que un vecino solicitara ayuda a elementos del Grupo Especial Táctico, quienes realizaban labores de vigilancia en el sector y fueron alertados sobre la presencia del animal, que lloraba de dolor afuera de un domicilio.

Al acercarse, los oficiales confirmaron que la cachorra presentaba lesiones en sus patas traseras y que, debido al dolor, reaccionaba de manera agresiva.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo de personal de Bienestar Animal del municipio. Durante la espera, la perrita aceptó alimento que le ofrecieron los policías.

Posteriormente, especialistas acudieron al cruce de las calles Valle de Vega y Valle Alegre, donde realizaron el traslado del animal al Centro de Control Canino y Felino de Guadalupe, para recibir valoración médica y permanecer bajo resguardo.

De acuerdo con el reporte, al momento del rescate no se presentaron personas que se identificaran como sus dueños para auxiliarla.