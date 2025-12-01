Rescatan a perrita atrapada entre paredes de casa en Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez 30 Noviembre 2025, 16:31

El ejemplar de raza chihuahua quedó dentro de la estructura de una vivienda, por lo que rescatistas iniciaron con las maniobras para sacarlo del estrecho lugar

Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a una perrita chihuahua que quedó atrapada entre dos paredes de un domicilio en la colonia Delfines, luego de que vecinos solicitaron apoyo a través de un reporte de emergencia. Al llegar al sitio, el personal localizó al pequeño cachorro atorado en un estrecho espacio. De inmediato iniciaron maniobras cuidadosas para liberarlo sin causarle lesiones, logrando ponerlo a salvo tras varios minutos de trabajo. Protección Civil Guadalupe reiteró que continuará respondiendo a los llamados ciudadanos y brindando apoyo a quienes más lo necesitan.