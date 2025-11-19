Rescatan a pecarí tras caer a alcantarilla en Contry La Silla

El ejemplar logró salir gracias al apoyo de elementos de Protección Civil estatal, quienes utilizaron pinzas para abrir la rendija

Una cría de pecarí, de apenas un mes de nacida, fue rescatada tras caer a una alcantarilla de la colonia Contry La Silla octavo sector, en Guadalupe.

El ejemplar bajó junto con su madre del Cerro de la Silla durante la madrugada.

Por su pequeño tamaño cayó por la rendija metálica del pluvial ubicado sobre las calles Renacimiento y Greco.

Fue aproximadamente a las 7:00 de la mañana cuando los vecinos reportaron el accidente, e informaron que la mamá permanecía a ras de suelo observando al lechón.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se desplegaron con pinzas mecánicas para abrir la reja metálica y sacar al animal.

A su arribo, el ejemplar adulto salió huyendo adentrándose a la zona boscosa.

Tras 30 minutos de trabajos, la cría fue rescatada y puesta en una caja transportadora para ser evaluada por especialistas.

Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Forestal de Parques y Vida Silvestre, quienes determinaron que se trataba de una hembra en buen estado de salud y que no presentaba lesiones por la caída.

Durante una hora aguardaron para esperar el regreso de la madre, sin embargo, al no ocurrir trasladaron a la cría para su resguardo.

Se informó que será liberada en su hábitat en un horario correspondiente al comportamiento de su especie.