Rescatan a pecarí de collar lesionado en la zona de Cumbres

El pecarí fue trasladado de urgencia al Centro Estatal de Atención Animal para brindarle de forma inmediata los primeros auxilios

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron este a un pecarí de collar lesionado en el sector de Cumbres, al poniente de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Pedro Infante y Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres Las Palmas, donde vecinos del sector reportaron al ejemplar tirado en la vía pública.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron al ejemplar, el cual presentaba sangre en diferentes partes del cuerpo. Con las debidas precauciones, el personal procedió a resguardar al animal dentro de una jaula para asegurar su manejo.

“Se procedió acomodar el ejemplar en una jaula al cual se le observaba liquido hemático en diferentes partes del cuerpo, procediendo a trasladar de urgencia al Centro estatal de atención a animales donde son recibidos por personal veterinario quienes empiezan a brindar la atención al ejemplar”, informó la corporación.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el pecarí fue trasladado de urgencia al Centro Estatal de Atención Animal. En el lugar, médicos veterinarios ya lo esperaban para brindarle de forma inmediata los primeros auxilios y la atención médica necesaria.

Al sitio también acudió personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

“Al lugar arribo personal de Parque y Vida Silvestre quienes se harán cargo de verificar el estado general del animal para posterior resguardo o liberación según corresponda a las indicaciones del personal especializado”, puntualizó la dependencia estatal.