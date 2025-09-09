Rescatan a pareja y policía arrastrados por la corriente

Una joven mujer y un hombre, ambos de entre 19 y 23 años, fueron rescatados con vida y atendidos por personal de Protección Civil Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo en el norponiente de Monterrey, luego de que un automóvil fuera arrastrado por la corriente en el canal medular de la avenida Solidaridad, lo que derivó en un intenso operativo de rescate en el que incluso un oficial de Fuerza Civil fue puesto en riesgo.

El reporte inicial ingresó a la línea de emergencia de Protección Civil Monterrey poco después de las 10:20 horas, alertando sobre un vehículo Nissan Versa atrapado en un encharcamiento que rápidamente se convirtió en un torrente. Vecinos de la zona intentaron improvisar un rescate lanzando sogas hacia los ocupantes, pero la fuerza del agua terminó por desbordar sus esfuerzos.

Al llegar las unidades de emergencia, confirmaron que los tripulantes permanecían atrapados y se organizó una maniobra con línea de vida. En ese momento, un oficial de Fuerza Civil fue sorprendido por la corriente y arrastrado varios metros al intentar asegurar a las víctimas.

La situación se tornó crítica cuando el automóvil fue arrastrado cerca de 300 metros aguas abajo. Bomberos de Nuevo León, rescatistas de Protección Civil y elementos de movilidad coordinaron un despliegue de cuerdas y equipos de aguas rápidas para contener el vehículo y poner a salvo tanto al oficial como a los pasajeros.

Finalmente, una joven mujer y un hombre, ambos de entre 19 y 23 años, fueron rescatados con vida y atendidos por personal de Protección Civil Monterrey y de la Unidad de Movilidad y Tránsito. Presentaban lesiones leves y fueron estabilizados en el sitio, descartando riesgo mayor. El oficial también fue resguardado sin complicaciones.

La emergencia concluyó a las 10:45 horas, con el cierre del vado por parte de Movilidad, mientras que las corporaciones participantes reanudaron actividades