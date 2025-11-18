Rescatan a pareja tras cansancio del Cerro de la Silla

Una vez ubicados, se les brindó hidratación, valoración básica y acompañamiento durante el descenso, el cual se realizó con las debidas precauciones

Elementos de Protección Civil Guadalupe recibieron el reporte de dos personas que presentaban signos de cansancio y deshidratación mientras realizaban una ruta de ascenso hacia la cumbre de Pico Norte. La pareja, una femenina de 29 años y un masculino de 47 años, había iniciado su recorrido desde temprana hora por la ruta de Homero con la intención de llegar a la cumbre. A mitad del trayecto comenzaron a sentirse agotados y deshidratados, por lo que solicitaron apoyo. Al arribar al punto de inicio, personal de Protección Civil Guadalupe comenzó el ascenso para su localización. Una vez ubicados, se les brindó hidratación, valoración básica y acompañamiento durante el descenso, el cual se realizó con las debidas precauciones para garantizar su seguridad. Ya en la base de inicio, determinaron trasladarse por sus propios medios, ya que no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su salud