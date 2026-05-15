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Rescatan a oso tras recorrer varias zonas de Santa Catarina

Por: Humberto Salazar

14 Mayo 2026, 11:51

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El ejemplar había sido visto en diversas colonias, por lo que personal del grupo Jaguares desplegó unidades y realizó labores de rastreo

Un oso fue capturado y rescatado por elementos de Protección Civil y Parques y Vida Silvestre, luego de permanecer por más de dos días recorriendo distintas zonas urbanas del municipio de Santa Catarina, lo que generó múltiples reportes ciudadanos.

El aseguramiento del ejemplar se concretó en la colonia El Molino, al interior de una empresa industrial ubicada sobre la carretera Matehuala–Monterrey, donde finalmente fue localizado tras un operativo de búsqueda.

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De acuerdo con testigos, el oso había sido visto en diversas colonias, por lo que personal del grupo Jaguares, desplegó unidades y realizó labores de rastreo hasta dar con su paradero.

En el sitio, con apoyo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, el ejemplar fue sedado y rescatado para su valoración médica. Veterinarios confirmaron que el oso se encontraba en buenas condiciones de salud.

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Posteriormente, el animal fue asegurado y trasladado a la zona conocida como San Antonio de las Alazanas, en el estado de Coahuila, donde sería liberado.

Los cuerpos de emergencia señalaron que el operativo concluyó sin incidentes y se mantendrá la vigilancia para prevenir nuevos avistamientos en áreas urbanas.

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