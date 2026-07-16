Rescatan a oso presuntamente atropellado en Carretera Nacional

Tras el rescate personal de Parques y Vida Silvestre inició las maniobras para asegurar al animal y trasladarlo para recibir atención médica veterinaria

Un osezno fue rescatado la tarde de este miércoles luego de que presuntamente fuera atropellado sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, al sur de Monterrey, por lo que fue resguardado por personal de Parques y Vida Silvestre del estado para recibir atención especializada.

El reporte se recibió alrededor de las 17:30 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un osezno lesionado que deambulaba cerca de un salón de eventos y de colonias aledañas.

Habitantes del sector señalaron que el ejemplar había sido visto previamente merodeando por la zona de Valle del Vergel, antes de que presuntamente fuera impactado por un vehículo.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron el reporte y localizaron al animal con diversas lesiones compatibles con un atropellamiento.

Para proteger tanto a la población como al ejemplar, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad, mientras especialistas de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León iniciaban las maniobras de valoración, contención y aseguramiento.

Como parte del protocolo, el oso fue sedado mediante la aplicación de un dardo tranquilizante, lo que permitió realizar su captura de manera segura.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a un hospital veterinario, donde fue sometido a estudios radiográficos debido a que presentaba una aparente fractura en la pata delantera izquierda.

Tras la valoración médica inicial, el oso fue llevado a las instalaciones de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para continuar con su tratamiento y monitoreo, mientras especialistas determinan la gravedad de sus lesiones, su estado general de salud y el proceso de recuperación que requerirá.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y personal de Movilidad del municipio de Santiago.