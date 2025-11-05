Rescatan a niño tras intento de rapto en el Centro de Monterrey

La presunta captora, quien no proporcionó su identidad debido al estado en el que se encontraba, fue trasladada ante el Ministerio Público

Momentos de angustia vivió una madre en el centro de Monterrey cuando una mujer, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, le arrebató de las manos a su hijo de tres años y trató de escapar con él a bordo de un camión urbano. Gracias a la rápida intervención de la Policía de Monterrey, el menor fue rescatado sano y salvo y la presunta responsable quedó detenida.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:20 horas en el cruce de las calles Galeana y Washington, donde la madre, de 24 años, relató que una mujer desconocida se le acercó y le pidió droga. Ante la negativa, la agresora se alteró y, de manera repentina, tomó al niño que la acompañaba para luego correr hasta abordar una unidad del transporte público.

El conductor del camión, al notar la situación y el nerviosismo de la mujer, decidió detener la marcha y solicitar apoyo de las autoridades, evitando que la sospechosa se alejara con el menor.

Minutos más tarde, oficiales de la Policía de Monterrey arribaron al lugar, subieron al camión y localizaron a la mujer con el niño en los asientos traseros. De inmediato, procedieron a su detención y a poner a salvo al menor, quien fue entregado de nuevo a su madre.

La presunta captora, quien no proporcionó su identidad debido al estado en el que se encontraba, fue trasladada ante el Ministerio Público, donde enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad.

Autoridades destacaron que la rápida reacción de los elementos permitió que el niño fuera rescatado sin lesiones, evitando que el intento de rapto pasara a mayores.